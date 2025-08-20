Alckmin indica que Motta dará prioridade a plano para aliviar impacto de tarifaço

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, indicou nesta quarta-feira, 20, que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse "claramente" que dará prioridade às medidas do Plano Brasil Soberano - anunciadas pelo governo federal para diminuir o impacto do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda de acordo com o vice-presidente, Motta também destacou que vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre as medidas. Segundo Alckmin, quanto mais rápido o Congresso aprovar a Medida Provisória e o projeto de lei complementar que o governo encaminhou na esteira do tarifaço melhor - considerando especialmente que o PLP que só entrará em vigor após passar no Legislativo.

Ainda de acordo com o vice-presidente, Motta também sinalizou que dará prioridade a matérias em trâmite na Casa que tratam do comércio exterior. As ponderações foram feitas por Alckmin após uma reunião com o presidente da Câmara sobre a agenda legislativa de interesse do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na área de comércio exterior. De acordo com a pasta, o pacote reúne 18 matérias - duas relacionadas à resposta ao tarifaço, 11 acordos internacionais e cinco projetos ligados a isenções, crédito, garantias e facilitação. Mudanças favoráveis para a área industrial