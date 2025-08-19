Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galípolo viaja para comemoração de 100 anos do Banco do México

Galípolo viaja para comemoração de 100 anos do Banco do México

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Banco Central (BC, Gabriel Galípolo, viaja ao México na próxima semana para participar da conferência "O Futuro dos Bancos Centrais", em comemoração ao 100º aniversário da fundação do Banco do México. De acordo com despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado no Diário Oficial da União (DOU), a autorização de viagem para a Cidade do México é entre os dias 24 e 27 de agosto.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar