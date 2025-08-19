Caixa lança seguro para proteger CLTs que contrataram consignado em demissões sem justa causa

A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, está lançando o Seguro Dívida Zero Proteção Desemprego, criado para oferecer apoio financeiro a trabalhadores demitidos sem justa causa. O seguro é exclusivo para quem contrata o Crédito do Trabalhador (o consignado privado para celetistas) na Caixa. Em caso de desemprego, o cliente pode receber uma ajuda financeira que cobre até três parcelas do crédito contratado, com valores que variam conforme o tempo de vínculo com o empregador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quanto maior o tempo de trabalho com carteira assinada (CLT), maior o número de parcelas cobertas: * de 12 a 23 meses: 1 parcela; * de 24 a 35 meses: 2 parcelas; * a partir de 36 meses: 3 parcelas.