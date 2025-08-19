Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caixa lança seguro para proteger CLTs que contrataram consignado em demissões sem justa causa

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, está lançando o Seguro Dívida Zero Proteção Desemprego, criado para oferecer apoio financeiro a trabalhadores demitidos sem justa causa. O seguro é exclusivo para quem contrata o Crédito do Trabalhador (o consignado privado para celetistas) na Caixa.

Em caso de desemprego, o cliente pode receber uma ajuda financeira que cobre até três parcelas do crédito contratado, com valores que variam conforme o tempo de vínculo com o empregador.

Quanto maior o tempo de trabalho com carteira assinada (CLT), maior o número de parcelas cobertas:

* de 12 a 23 meses: 1 parcela;

* de 24 a 35 meses: 2 parcelas;

* a partir de 36 meses: 3 parcelas.

Além disso, o produto também protege em situações como falecimento ou invalidez permanente em caso de acidente. Nesses casos, o seguro pode quitar ou amortizar o saldo restante da dívida.

O seguro conta ainda com benefícios extras, como assistência para recolocação profissional, com apoio psicológico e revisão de currículo, além de sorteios mensais de R$ 20 mil, durante 24 meses.

