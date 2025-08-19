Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aposta no MA ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada. 

Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75. 

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. 

