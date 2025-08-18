Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queda do preço do petróleo será considerada na revisão de investimentos da Petrobras, diz Magda

Autor Agência Estado
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 18, que os investimentos da empresa estão sendo revistos no próximo Plano Estratégico 2026-2030, que será divulgado em novembro, por conta do preço do petróleo.

"A redução do preço do petróleo será considerada na revisão dos nossos investimentos", explicou Magda Chambriard, em entrevista à agência eixos.

Petrobras

