Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras tem interesse em vender diesel direto para grandes consumidores, afirma Magda

Petrobras tem interesse em vender diesel direto para grandes consumidores, afirma Magda

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 18, que a estatal pretende vender diesel direto para grandes consumidores, ao ser perguntada sobre se a empresa poderia voltar à distribuição de combustíveis. Impedida por um contrato com a Vibra de concorrer no varejo, a estatal tem investido em contratos de venda direta, como fez com a Vale.

"Nós temos distribuidora de combustíveis na Colômbia, nós já estamos na distribuição", desconversou Magda, em entrevista à agência eixos, ao ser perguntada sobre se a empresa pensa em voltar a vender combustíveis líquidos nos postos de abastecimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar