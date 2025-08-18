Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Materiais mais caros aceleram inflação da construção no IGP-10 de agosto, afirma FGV

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O aumento no custo de materiais de construção, aliado a uma manutenção nos reajustes da mão de obra, acelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de agosto, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,57% em julho para uma alta de 0,82% em agosto. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 18.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,31% em julho para um avanço de 0,83% em agosto. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,81% em agosto, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,95% no mês.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,94% em julho para uma elevação de 0,81% em agosto.

