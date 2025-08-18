Lançamentos do MCMV caem 15,5% no 2º tri ante 2º tri de 2024, diz CBIC; vendas sobem 11,9%

O programa representou 47% dos lançamentos totais do mercado no segundo trimestre (ante 53% no mesmo período do ano anterior) e 46% das vendas (ante 42% no mesmo período do ano anterior). Os dados foram divulgados hoje pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Os lançamentos de projetos imobiliários dentro do Minha Casa Minha Vida (MCMV) caíram 15,5% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, ficando em 44,2 mil unidades. As vendas, por sua vez, cresceram 11,9% no mesmo período, chegando a 46,9 mil moradias.

O economista Celso Petrucci afirmou que o orçamento destinado ao financiamento de obras do MCVM estava acabando na metade do ano, mas já foi ampliado. "Pode ser que a queda nos lançamentos tenha a ver com essa falta de recursos em junho e julho", comentou.

Petrucci disse que a ampliação do orçamento foi importante para assegurar a continuidade dos lançamentos. "A roda do MCMV não pode parar. É o programa que oferta imóveis na maior parte do País para a população que tem menor renda".

O presidente da CBIC, Renato Correia, defendeu que o início de conversas para revisão dos parâmetros de contratação dentro do MCMV. Como as discussões sobre novos parâmetros geralmente levam seis meses, e a aprovação de tais medidas levam outros seis meses, seria importante já colocar o assunto na pauta junto do governo federal. "Já tem dois anos desde última alteração do Minha Casa Minha Vida. Seria interessante alinhar os novos parâmetros", defendeu, lembrando que a demora para implantar ajustes no ciclo anterior, em 2023, geraram alguns gargalos para contratação.