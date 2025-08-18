Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do BC diz que não há nada anômalo em mercado de câmbio ao longo de 2025

Autor Agência Estado
O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 18, que o mercado de câmbio não mostrou desde o início do ano um comportamento "anômalo". O desempenho do real em relação ao dólar, avaliou, está relacionado mais a fatores externos, com o carry trade - operações que visam ganhos pelo diferencial de juros - adicionando volatilidade.

"Nesse ponto, eu acho que não há nada anômalo no mercado de câmbio ao longo desse ano", comentou Guillen ao participar de evento da Warren Investimentos.

O diretor do BC ressaltou que o mandato da autarquia visa a meta de inflação, e não de carry trade.

Conforme Guillen, o BC não nota uma disfuncionalidade no mercado de câmbio que justifique uma intervenção.

dólar

