BC só incorpora em seus modelos medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 18, que a autarquia só incorpora em seus modelos as medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei. "O que já foi aprovado em lei vai ser implementado", comentou, durante evento da Warren Investimentos.

Ele confirmou que o lançamento do crédito consignado a trabalhadores do setor privado já está contemplado nas projeções do BC.