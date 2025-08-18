Batalha é diária até furar o primeiro poço na Margem Equatorial, afirma diretora da Petrobras

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, definiu como uma "luta diária" a obtenção da autorização para explorar o primeiro poço no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial. "Nossa batalha é diária até conseguirmos furar o primeiro poço na Margem Equatorial. Quero deixar mensagem importante para a sociedade: temos um histórico de perfurações no Estado do Amapá sem nenhum acidente. Esse novo poço está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. As correntes marinhas são paralelas à costa. Há um conjunto de questões que evitam que os manguezais sejam afetados num eventual acidente", enfatizou a diretora.

A Petrobras espera para a semana de 24 de agosto uma "janela de realização" dos testes de confiabilidade do seu plano de emergência. A estatal tem reiterado que entregou para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o maior plano de emergência individual da indústria do petróleo em águas profundas no mundo. Indústria naval A executiva ressaltou que o atual estágio da produção brasileira de petróleo "não permite que haja estaleiros vazios no País". "Temos um portfólio exploratório com mais 50 novos poços para o período de cinco anos do atual plano estratégico 2025-29. Já tivemos três descobertas esse ano. Isso mostra que temos vigor para novas plataformas e que há um mar potencial de oportunidades onde a parceria com a indústria naval é absolutamente necessária."