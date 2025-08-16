Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo leva Brasil de volta ao ranking das marcas mais valiosas do futebol

Autor Agência Estado
Avaliado em US$ 121,2 milhões, o Flamengo é o clube mais valioso do futebol brasileiro. É o que indica a nova edição do relatório da Brand Finance - consultoria britânica especializada em avaliação de marcas. Entre o levantamento do ano passado e o deste, a valorização do rubro-negro cresceu 21%, o suficiente para colocar o Brasil no ranking dos 50 times mais valiosos no mundo - mais precisamente, na 44ª posição. O Real Madrid e o Barcelona são as duas marcas de clubes de futebol mais valiosas e mais fortes do mundo. O valor de marca do Real Madrid cresceu 19%, alcançando US$ 2,1 bilhões, enquanto o do Barcelona aumentou 16%, chegando a US$ 1,9 bilhão.

De volta à nossa realidade, times brasileiros que estavam fora do mapa global, entraram no radar após a participação do Mundial de Clubes da Fifa. A marca Botafogo, por exemplo, cresceu 96% e agora vale US$ 24,5 milhões, enquanto o Fluminense vale US$ 30,6 milhões, de acordo com a metodologia utilizada pela Brand Finance - que utiliza uma escala de pontuação para indicadores como valor de patrocínio, títulos conquistados, audiência em mídias digitais e meios de comunicação tradicionais, como televisão.

A nota "triste" do levantamento fica por conta do Palmeiras que, além de voltar "sem mundial" do torneio da Fifa, teve uma queda de 12% no valor da marca, para US$ 74,9 milhões, enquanto o Cruzeiro, que nem foi para os Estados Unidos, aumentou o valor de sua marca em 28%, para US$ 17,4 milhões e entrou para os top 10 das marcas mais valiosas do futebol no Brasil.

Inflação de bets

A acirrada disputa das casas de apostas online para estamparem suas marcas na camisa dos principais times brasileiros, elevou também o patamar de valores investidos em patrocínio. De acordo com a Brand Finance, o investimento total das bets soma US$ 197 milhões - sendo que, deste total, nada menos que US$ 175 milhões, ou R$ 1 bilhão, são os patrocinadores masters - aqueles que estampam o peito da camisa dos jogadores. Vale lembrar que, dos 20 times que disputam a Série A do Brasileirão, apenas dois não têm bets como patrocinadores masters - o Red Bull Bragantino e o surpreendente Mirassol.

O furor das bets resultou em contratos recordes de patrocínio para os dois times de maior torcida no País. Flamengo e Corinthians tiveram alta de 21% e 50% no valor de suas marcas respectivamente. Enquanto o time de Arrascaeta e companhia está avaliado em US$ 1,2 bilhão, a turma de Rodrigo Garro está avaliada em US$ 73,5 milhões. Apesar dos números vistosos, pesquisa da própria Brand Finance mostra que 61% dos torcedores brasileiros de futebol já fizeram uma aposta no esporte, sendo que 69% têm entre 18 e 25 anos, mas, quando questionados se os clubes deveriam rejeitar patrocínios de marcas de apostas, 59% dos torcedores brasileiros responderam que "Concordam Totalmente" ou "Concordam".

