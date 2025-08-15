Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas de novas moradias na China caem 6,2% até julho, em ritmo de queda mais acentuado

Vendas de novas moradias na China caem 6,2% até julho, em ritmo de queda mais acentuado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 6,2% entre janeiro e julho ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). No primeiro semestre, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 5,2%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 19,4% de janeiro a julho, menos acentuado o que o tombo de 20% observado no primeiro semestre.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 12% nos primeiros sete meses do ano, maior do que o recuo de 12,2% observado no primeiro semestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar