Vendas de novas moradias na China caem 6,2% até julho, em ritmo de queda mais acentuado

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 6,2% entre janeiro e julho ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). No primeiro semestre, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 5,2%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 19,4% de janeiro a julho, menos acentuado o que o tombo de 20% observado no primeiro semestre.