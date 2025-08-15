Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros ficam estáveis, com foco em BC com economistas e Trump com Putin

Taxas de juros ficam estáveis, com foco em BC com economistas e Trump com Putin

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 15, em meio ao dólar em baixa ante o real e alta dos rendimentos dos Treasuries longos. as atenções estarão na reunião trimestral de diretores do Banco Central com economistas, que ocorre no Rio, com dois grupos (9h30 e 11h), além de indicadores dos Estados Unidos e a reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Estado norte-americano do Alasca (16h30, de Brasília).

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,935%, de 13,940% no ajuste da véspera.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O DI para janeiro de 2029 marcava 13,940%, estável, e o para janeiro de 2032 estava em 13,400%, de 13,402% no ajuste de ontem.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar