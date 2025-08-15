Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IRB Re tem lucro líquido de R$ 144 mi no 2º trimestre; alta é de 120% em 1 ano

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O IRB Re encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 144 milhões, crescimento de 120% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado na noite da quinta-feira, 14, após o fechamento do mercado financeiro.

Segundo a companhia, o bom desempenho se deve, entre outros fatores, ao resultado financeiro e patrimonial de R$ 163 milhões, além do resultado de subscrição positivo, de R$ 229 milhões, alta de 579% em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado financeiro recuou 2% no mesmo intervalo, para R$ 149,8 milhões, de acordo com o ressegurador.

Os prêmios emitidos somaram R$ 996 milhões no segundo trimestre, alta de 15% em um ano.

Já os prêmios retidos, que descontam os riscos repassados pelo IRB a outros agentes, somaram R$ 827 milhões no trimestre, queda de 16% em um ano.

A sinistralidade subiu 13,08 pontos porcentuais em um ano, para 51,9%.

A companhia apresentou, ao final do trimestre, suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido no montante de R$ 1,384 bilhão, comparado a R$ 894 milhões em 31 de dezembro de 2024. Assim, o patrimônio líquido ajustado correspondia a 237% do capital mínimo requerido.

