IRB Re tem lucro líquido de R$ 144 mi no 2º trimestre; alta é de 120% em 1 ano

O IRB Re encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 144 milhões, crescimento de 120% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado na noite da quinta-feira, 14, após o fechamento do mercado financeiro. Segundo a companhia, o bom desempenho se deve, entre outros fatores, ao resultado financeiro e patrimonial de R$ 163 milhões, além do resultado de subscrição positivo, de R$ 229 milhões, alta de 579% em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado financeiro recuou 2% no mesmo intervalo, para R$ 149,8 milhões, de acordo com o ressegurador. Os prêmios emitidos somaram R$ 996 milhões no segundo trimestre, alta de 15% em um ano. Já os prêmios retidos, que descontam os riscos repassados pelo IRB a outros agentes, somaram R$ 827 milhões no trimestre, queda de 16% em um ano. A sinistralidade subiu 13,08 pontos porcentuais em um ano, para 51,9%.