Ibovespa opera em baixa com influência de commodities

O Índice Bovespa opera em leve queda na manhã desta sexta-feira, 15, em um comportamento determinado principalmente pelas ações do segmento de commodities, em dia de queda do minério de ferro e também do petróleo. O setor financeiro, bloco de maior peso na composição do índice, iniciou o dia em queda, mas inverteu o sinal e ajudou a amenizar as perdas.

De acordo com o operador da mesa institucional da Renascença, Luiz Roberto Monteiro, o resultado trimestral do Banco do Brasil é que influencia todo o setor bancário hoje, não tanto pela queda no lucro, mas pela necessidade de elevação das provisões para devedores duvidosos, diante do aumento da inadimplência no setor de agro.