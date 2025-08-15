Ibovespa opera em baixa com influência de commodities
O Índice Bovespa opera em leve queda na manhã desta sexta-feira, 15, em um comportamento determinado principalmente pelas ações do segmento de commodities, em dia de queda do minério de ferro e também do petróleo. O setor financeiro, bloco de maior peso na composição do índice, iniciou o dia em queda, mas inverteu o sinal e ajudou a amenizar as perdas.
De acordo com o operador da mesa institucional da Renascença, Luiz Roberto Monteiro, o resultado trimestral do Banco do Brasil é que influencia todo o setor bancário hoje, não tanto pela queda no lucro, mas pela necessidade de elevação das provisões para devedores duvidosos, diante do aumento da inadimplência no setor de agro.
Por conta do resultado, as ações do BB enfrentam forte instabilidade hoje. Os papéis chegaram a cair mais de 3%, mas passaram a subir abruptamente, entrando em leilão por oscilação máxima permitida.
"Embora o dia tenha começado negativo, ainda é cedo para dizer que essa será a tendência para a Bolsa hoje, uma vez que o cenário internacional é mais ameno e temos um dia de queda do dólar e dos juros no Brasil", afirma o profissional, que não descarta uma absorção da tendência inicial.
Às 11h11, o Ibovespa tinha 136.001,41 pontos, em baixa de 0,26%.