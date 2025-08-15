Dólar recua em linha com exterior à espera de Trump e Putin e dados dos EUA

O mercado de câmbio segue a tendência global de queda do dólar nesta sexta-feira, 15, corrigindo ganhos do dia anterior. A desvalorização da moeda norte-americana está ligada às expectativas em torno da reunião entre os presidentes dos EUA, Donal Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a guerra na Ucrânia. No entanto, a queda nos preços do petróleo e do minério de ferro na China, diante de sinais de desaceleração econômica, limita a valorização do real e pares emergentes.

Importantes figuras do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, como os secretários Scott Bessent (Tesouro), Marco Rubio (Departamento do Estado) e Howard Lutnick (Comércio), viajarão com o republicano para o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira. Na China, o Banco do Povo (PBoC, o banco central chinês) prometeu ajustar a política monetária conforme a situação, visando evitar riscos sistêmicos. Também se comprometeu a manter ampla liquidez, controlar os preços e reforçar a supervisão das taxas de juros, segundo relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira. Além disso, o governo chinês alertou empresas estrangeiras contra o acúmulo de terras raras, em meio à crescente demanda e temores de restrições de exportação, de acordo com o Financial Times. No Brasil, a taxa de desemprego caiu em todas as 27 unidades da federação no 2º trimestre de 2025.