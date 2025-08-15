Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente diz precisar de outro relatório de inflação para saber se Fed está no caminho certo

Dirigente diz precisar de outro relatório de inflação para saber se Fed está no caminho certo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, ponderou que ainda precisa de outro relatório sobre a inflação americana para saber se o BC dos EUA está no caminho certo em relação aos juros, em entrevista para a CNBC, nesta sexta-feira. Segundo ele, os últimos dados dos índices PPI (inflação ao produtor) e do CPI (inflação ao consumidor) causam "um tom de inquietação" e são "uma área de preocupação", mas o Fed não irá reagir "de maneira exagerada" aos números.

"Precisamos descobrir que parte dos aumentos de preços ignorar e a qual responder", afirmou o dirigente, ao ressaltar que o Fed não precisa segurar as taxas de juros nos níveis atuais "para sempre".

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Goolsbee disse que se tiver indicação em setembro ou nos próximos meses de que a economia não está em uma espiral inflacionária, é possível cortar os juros.

"Se continuarmos recebendo relatórios de inflação como os que tivemos antes, não há problema algum em levar as taxas até onde elas se estabilizarão", acrescentou o integrante do Fed.

Para ele, as tarifas têm uma elevada componente estagflacionária e muita incerteza foi adicionada por conta delas, mas a economia ainda possui muita força.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar