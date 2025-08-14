Projeção de déficit primário em 2025 cai de R$ 72,107 bi para R$ 70,877 bi no Prisma Fiscal

Os analistas de mercado ouvidos mensalmente pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda projetam que o governo entregará um resultado primário com déficit de R$ 70,877 bilhões em 2025. A estimativa mostra um cenário mais favorável em relação ao documento anterior, de julho, que projetava um rombo de R$ 72,107 bilhões, mas ainda distante da meta fixada para este ano. Os dados constam do boletim Prisma Fiscal de junho, divulgado nesta quinta-feira, 14. As informações foram coletadas até o quinto dia útil do mês de agosto. Inicialmente, o governo pretendia zerar o déficit em 2024 com o novo arcabouço fiscal, e gerar superávit já a partir de 2025. Mas, ainda no ano passado, decidiu alterar a meta fiscal para 2025 quando enviou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) ao Congresso: de um superávit equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, agora o alvo é repetir o resultado neutro, de 0% do PIB.

Para 2026, a projeção do Prisma mostra um resultado melhor em relação ao mês anterior. A expectativa do mercado é de déficit de R$ 81, 063 bilhões - em julho, a projeção era de rombo de R$ 89,374 bilhões. O governo espera que em 2026 já seja possível fechar as contas no azul, com um superávit fiscal de 0,25% do PIB. Um dos objetivos da nova regra fiscal é perseguir superávits primários, partindo de um resultado neutro em 2024. A proposta substituiu o teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo. Os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. O Prisma deste mês mostrou ampliação nas previsões do mercado para as receitas federais em 2025, com as projeções passando de R$ 2,878 trilhões para R$ 2,882 trilhões. Para 2026, a projeção para a arrecadação subiu de R$ 3,048 trilhões para R$ 3,080 trilhões. A estimativa para a receita líquida do Governo Central em 2025 passou de R$ 2,318 trilhões para R$ 2,323 trilhões. Para 2026 variou de R$ 2,482 trilhões para R$ 2,491 trilhões.