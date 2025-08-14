Prefeitura do Rio assina memorando com Oracle e Elea para impulsionar Rio AI City

"Com essa parceria, damos um passo decisivo para atingir nosso propósito. O Rio AI City é um projeto que nasce com infraestrutura robusta, energia limpa e alta conectividade, pronto para atrair talentos e negócios que moldarão a próxima era digital. O Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, têm agora a oportunidade de estar no centro desse movimento global de transformação", afirmou o presidente e fundador da Elea Data Centers, Alessandro Lombardi.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou nesta quinta-feira, 14, durante a Rio Innovation Week, memorando de entendimento (MoU) com a Oracle e a Elea Data Centers, visando impulsionar iniciativas de Inteligência Artificial (IA) na Rio AI City, cidade de data centers no Parque Olímpico, zona oeste da cidade.

Segundo a Elea, o acordo, realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), é mais um passo para transformar o Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca, no maior hub de data centers da América Latina e um dos dez maiores do mundo.

A área prevista para instalação da Rio AI City, projetada pela Elea, terá capacidade inicial de 1,5 gigawatt (GW) até 2027 e pode alcançar 3,2 GW até 2032, com abastecimento fonte de energia limpa e infraestrutura de tamanho inédito no Brasil.

"Com o Rio AI City, reforçamos o compromisso da Oracle em disponibilizar ao Brasil e à América Latina tecnologia de ponta em inteligência artificial e infraestrutura de data centers. Queremos apoiar empresas e instituições a inovarem mais rápido, com soluções seguras, escaláveis e sustentáveis", afirmou o presidente da Oracle no Brasil, Alexandre Maioral.