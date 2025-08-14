Com resultados positivos sequenciais, serviços acumulam expansão de 2,0% em 5 meses, diz IBGE

Os serviços acumularam um crescimento de 2,0% nos últimos cinco meses seguidos de altas, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2025, os serviços só recuaram em janeiro, com queda de 0,4%, lembrou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE. Nos demais meses houve avanços: fevereiro (0,8%), março (0,3%), abril (0,4%), maio (0,2%) e junho (0,3%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A magnitude de crescimento de serviços não é tão alta por conta da base de comparação já elevada, justificou Lobo. Em junho, os serviços alcançaram novo patamar recorde na série histórica iniciada em 2011. "Os resultados positivos sequenciais perfazem crescimento acumulado de 2,0% entre fevereiro e junho", frisou Lobo. Na passagem de maio para junho, o avanço foi concentrado em apenas uma atividade, a de transportes, com elevação de 1,5%. "Mas a gente teve outros dois setores muito próximos da estabilidade", ponderou o pesquisador do IBGE. Os setores com perdas em junho ante maio foram outros serviços (-1,3%), serviços prestados às famílias (-1,4%), informação e comunicação (-0,2%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).