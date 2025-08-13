Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Se inflação seguir para direção errada, 'será necessário agir', afirma membro do Fed

Autor Agência Estado
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que se a inflação seguir para a direção errada, "será necessário agir", ao participar de rodada de perguntas e respostas em evento da Câmara de Comércio de Springfield, em Illinois, nesta quarta-feira.

"Temos que nos manter atentos com os dois mandatos do Fed", disse o membro do Fed.

O duplo mandato do BC norte-americano prevê estabilidade de preços e pleno emprego. "Há alguns sinais de alerta no mercado de trabalho, é preciso 'ficar de olho' nisso também", acrescentou.

