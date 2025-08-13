Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP do licenciamento pode agilizar permissão para Petrobras explorar Margem Equatorial

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, está confiante no sucesso da exploração na Margem Equatorial brasileira. A executiva avalia que, após a concessão da licença de exploração do poço Morpho, no bloco FZA-M-59, o que deve ocorrer logo após a Avaliação Pré-Operacional (APO), ficará mais fácil obter licenças para outros poços. Isso vai permitir a descoberta de novas reservas de petróleo na região. Anjos destacou que a MP do licenciamento ambiental, recém-sancionada, pode ajudar a agilizar o processo.

A Medida Provisória 1.308/25, que flexibilizou o licenciamento ambiental, criou a Licença Ambiental Especial (LAE) para acelerar o licenciamento de projetos considerados estratégicos pelo governo, mas com algumas alterações em relação ao projeto de lei original.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Sustentabilidade-AP), após a sanção da MP 1.308, o caminho para a exploração da Margem Equatorial será facilitado. "Sem nenhuma violência ambiental, a MP garante que obras estratégicas, a partir das avaliações de impacto possam ser autorizadas", afirmou em uma rede social, indicando que, se bem-sucedida a APO, a emissão da licença de operação será concedida. "Em breve, teremos a abertura de um novo horizonte estratégico que mudará a vida dos amapaenses", acrescentou.

Além dos seis blocos que a estatal já possuía na nova fronteira, outros 10 blocos foram adquiridos no último leilão da Oferta Permanente de Concessão, em junho, promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A expectativa é de que a Margem Equatorial brasileira reproduza o sucesso da vizinha Guiana, e ajude a recompor as reservas de petróleo da estatal após o declínio do pré-sal.

Sonda

A Petrobras corre contra o tempo para garantir que o contrato da sonda ODN II não termine antes da exploração do poço. O equipamento está arrendado para a Petrobras até outubro e custa R$ 4,6 milhões por dia. Em evento realizado na terça-feira pela Standard & Poors (S&P), no Rio de Janeiro, a diretora manifestou preocupação com um possível fim do contrato da sonda, mas se disse otimista pela conclusão da exploração do primeiro poço, após o Ibama definir a data para a APO.

A APO é o último passo antes da licença ambiental. A última APO realizada pela empresa, na bacia Potiguar, também na Margem Equatorial, envolveu mais de mil pessoas, quatro aeronaves, cinco ambulâncias, 70 veículos terrestres e mais de 60 embarcações para simulações de contenção e recolhimento de petróleo, proteção costeira e de monitoramento, resgate e atendimento à fauna. Antes da bacia Potiguar, a última APO realizada pela Petrobras havia sido em 2013.

Estiveram presentes na APO mais de 80 profissionais, incluindo biólogos e veterinários, além de 300 agentes ambientais, mais de 30 forças-tarefas atuando no mar e nas praias, nove embarcações dedicadas ao monitoramento e tratamento de animais, além de unidades de recepção e estabilização de fauna ao longo das praias.

Na prática, para simular um possível vazamento, é jogado um "elemento flutuante" no mar e a Petrobras precisa descobrir onde está o elemento e resgatar. São testados também os sistemas de comunicação da companhia. O poço Morpho está a 170 quilômetros da costa do Amapá, em frente ao município de Oiapoque.

A sonda que fará a simulação, a ODN II, ainda está estacionada em frente a Belém, no Pará, e levará cerca de dois dias para chegar à locação. A APO deve durar entre três a quatro dias, segundo Sylvia, e a expectativa é de que a licença de exploração seja concedida logo em seguida. No caso da bacia Potiguar, a APO foi realizada em setembro de 2023 e a licença de perfuração concedida em outubro do mesmo ano. A descoberta de óleo ocorreu em abril de 2024.

A companhia pretende perfurar 16 poços exploratórios na Margem Equatorial, em cinco anos. O investimento previsto para a região é de cerca de US$ 3,1 bilhões, direcionados para projetos de pesquisa e investigação do potencial petrolífero da região. Após as descobertas, os valores para exploração e produção serão avaliados e devem escalar os investimentos para a casa de dois dígitos, o que deve elevar a previsão de investimentos para a região no próximo Plano de Negócios da companhia para o quinquênio entre 2026-2030.

