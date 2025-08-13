Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade aprova compra de parte das usinas de geração distribuída da Raízen pela Thopen

Cade aprova compra de parte das usinas de geração distribuída da Raízen pela Thopen

A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, que a Thopen adquira usinas de geração distribuída de energia elétrica da Raízen.

O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 13, e cita a aquisição "da totalidade do capital social de até 13 sociedades por ações ou limitadas", detentoras das usinas, que não foram detalhadas.

No fim de julho, porém, a Raízen informou ter vendido 55 usinas de GD para a Thopen Energia e para a Grupo Gera em operação que pode chegar a R$ 600 milhões.

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disse que 44 dos ativos seriam para a Thopen. Na ocasião, disse também que o negócio precisava do aval do Cade e do cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.

Ao órgão antitruste, a Raízen informou que a operação "representa uma oportunidade de desinvestimento no setor de geração distribuída de energia, para que possa concentrar seus esforços em suas atividades principais".

Já a Pontal Energy, uma de suas sócias detentoras, disse que o negócio "representa uma oportunidade de expandir seu portfólio de projetos de geração distribuída de energia elétrica".

