Cade aprova compra de parte das usinas de geração distribuída da Raízen pela Thopen

O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 13, e cita a aquisição "da totalidade do capital social de até 13 sociedades por ações ou limitadas", detentoras das usinas, que não foram detalhadas.

A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, que a Thopen adquira usinas de geração distribuída de energia elétrica da Raízen.

No fim de julho, porém, a Raízen informou ter vendido 55 usinas de GD para a Thopen Energia e para a Grupo Gera em operação que pode chegar a R$ 600 milhões.

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disse que 44 dos ativos seriam para a Thopen. Na ocasião, disse também que o negócio precisava do aval do Cade e do cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.

Ao órgão antitruste, a Raízen informou que a operação "representa uma oportunidade de desinvestimento no setor de geração distribuída de energia, para que possa concentrar seus esforços em suas atividades principais".

Já a Pontal Energy, uma de suas sócias detentoras, disse que o negócio "representa uma oportunidade de expandir seu portfólio de projetos de geração distribuída de energia elétrica".