Tarifaço: Lula diz que assinará MP para linha de R$ 30 bi a empresas prejudicadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira, 12, que assinará nesta quarta, 13, uma medida provisória (MP) criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras prejudicadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula ressaltou que o montante faz parte de um plano de contingência que "é só o começo" e que deverá ser ampliado conforme a necessidade. Em entrevista à BandNews, o presidente afirmou que é preciso ajudar os empresários a "abrir e brigar por mercados", ressaltando que eles não devem deixar "barato" a sobretaxa de Trump. Ele lembrou que há legislação nos EUA que permite às companhias processarem o governo local em situações desse tipo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estamos pensando em ajudar, sobretudo, as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, frutas, mel, máquinas. As grandes têm mais poder de resistência", disse o petista. "Estamos estabelecendo um certo padrão de fazer uma 'briga' na Organização Mundial do Comércio (OMC)." O presidente acrescentou que o Brasil estuda medidas de reciprocidade, mas enfatizou que a intenção não é fazer bravatas. "Estamos pensando no que a gente vai colocar como reciprocidade. Não queremos fazer bravata", disse. Taxação não ficará impune Lula que a taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros "não ficará impune" e que "o povo americano e (o presidente norte-americano, Donald) Trump vão sofrer as consequências" da medida.