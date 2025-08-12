Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa opera em alta firme com dados de inflação abaixo do esperado no Brasil e EUA

Autor Agência Estado
O Índice Bovespa opera em alta firme desde a abertura dos negócios e na manhã desta terça-feira, 12, atingiu máxima de 137.846,75 pontos (+1,64%), maior pontuação intraday desde 9 de julho. Os ganhos são atribuídos essencialmente à repercussão otimista dos índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, que interferem nas apostas para os próximos passos das políticas monetárias dos dois países.

No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho ficou em 0,26%, abaixo de todas as estimativas, enquanto nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostrou inflação anual aquém do esperado.

Para Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos, o mercado reflete o reforço nas apostas de início de um ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos em setembro e, no caso do Brasil, coloca na mesa dos analistas a possibilidade de os cortes da taxa Selic começarem antes do esperado, talvez na última reunião do Copom deste ano.

"Também é importante ressaltar que o lado micro, os resultados trimestrais, vêm contribuindo para o desempenho do Ibovespa. Hoje temos as ações do banco BTG Pactual e da Sabesp se destacando por conta de balanços que surpreenderam positivamente", afirma Moliterno.

Às 11h32, o Ibovespa tinha 137.736,21 pontos, em alta de 1,56%. Sabesp PN (+9,03%) e BTG Pactual Unit (+8,82%) lideravam as altas do índice.

