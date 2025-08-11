Trump nomeia o economista E.J. Antoni como novo chefe de estatísticas de emprego dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, usou a sua rede, a Truth Social, para no anoitecer desta segunda-feira, 11, apresentar o novo responsável pelas estatísticas de emprego nos EUA.

"Tenho o prazer de anunciar que estou nomeando o altamente respeitado economista, Dr. E.J. Antoni, como o próximo Comissário do Departamento de Estatísticas do Trabalho. Nossa economia está em expansão, e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS. Sei que E.J. Antoni fará um trabalho incrível nesta nova função. Parabéns, E.J.!"

Antoni substitui Erika McEntarfer, nomeada para o cargo em 2024 pelo então presidente Joe Biden. Os comissários têm mandatos de quatro anos, que muitas vezes se sobrepõem aos dos presidentes.

Porém, no dia 1º, após a divulgação de um relatório que mostrou um crescimento medíocre do emprego em julho e revelou grandes revisões para baixo nas contratações em maio e junho, Trump ordenou a demissão da funcionária.

O presidente americano, que anunciou a demissão de McEntarfer nas redes sociais, criticou-a como uma nomeada de Biden que supervisionava o que ele chamou de números de empregos "falsificados" com o suposto objetivo de prejudicá-lo politicamente. Ele disse que substituiria McEntarfer por alguém "mais competente e qualificado".