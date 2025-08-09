Magda diz que foi uma surpresa ruim a notícia de que a Braskem negocia ativos

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, definiu como uma "surpresa ruim" a notícia de que a Braskem está em conversas com a Unipar sobre "potenciais oportunidades envolvendo ativos e/ou participações societárias" da companhia e suas subsidiárias, incluindo a possibilidade de venda de ativos nos Estados Unidos. "Nós temos lá uma questão societária a ser resolvida, mas somos um sócio e não somos pequenos. Temos direito a veto desse negócio. Estranhei muito não dar ciência à Petrobras. O que fizemos foi oficiar a Braskem para sinalizar que os sócios estão aqui e não vamos deixar passar", afirma.

A executiva falou com a imprensa durante o evento "Energia Delas: Empoderamento Feminino nas Instituições", organizado pela Petrobras para discutir a equidade de gênero em instituições públicas e privadas e promover a troca de experiências sobre o papel das mulheres em posições de liderança. O Estadão/Broadcast havia apurado na véspera que a Unipar analisa documentos para formalizar uma proposta para aquisição da subsidiária da Braskem nos Estados Unidos. A oferta pode superar US$ 1 bilhão, mas um valor final ainda depende de um escrutínio mais profundo dos números da subsidiária. A perspectiva de uma venda se dá num momento de piora da situação financeira da Braskem, que na quinta-feira, 7, divulgou mais um balanço com prejuízo Questionada pelos jornalistas, Magda disse que a possibilidade do negócio da Braskem chegou pelo "burburinho do mercado".

"Recebemos ontem (quinta-feira, 7) o (Nelson) Tanure na Petrobras como interessado em comprar a Braskem. Mas o que sinalizamos é que ninguém começa um negócio desprezando o próprio sócio. Um sócio, absolutamente, relevante", disse. A Braskem é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht) e pela Petrobras. Tanure negocia a fatia da Novonor. Em 17 de julho, a Braskem informou que a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a potencial transação envolvendo as ações de emissão da Novonor com a Petroquímica Verde Fundo de Investimento em Participações - veículo de investimentos detido por Tanure. Segundo Magda, Tanure afirmou a William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, e Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de RI, não ter envolvimento com os fatos até aqui. Tanure atribuiu os acontecimentos a bancos relacionados à Braskem, segundo Magda.

'Quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro' Magda reafirmou que "quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro". Num dia de forte queda das ações da companhia, em reação aos resultados trimestrais da estatal - a empresa registrou lucro líquido de US$ 4,7 bilhões no segundo trimestre de 2025, deixando para trás o prejuízo de US$ 344 milhões no mesmo período do ano anterior -, Magda avaliou que a empresa segue mostrando capacidade de geração caixa e que os resultados dos ativos refletem que o trabalho que está sendo feito tem dado respostas aos acionistas. Para a presidente da Petrobras, a reação negativa da Bolsa nesta sexta-feira, 8, não está vinculada, exclusivamente, aos dividendos e ao comunicado divulgado na noite de quinta-feira, 7, sobre voltar à distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP).