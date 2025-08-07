Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump indica Stephen Miran ao cargo de diretor do Fed para mandato-tampão até janeiro de 2026

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que escolheu o atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, para ocupar o cargo de diretor no Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até 31 de janeiro de 2026. "Enquanto isso, continuaremos buscando um substituto permanente", escreveu o republicano na Truth Social.

O nome de Miran ainda precisa receber o aval do Senado.

Se confirmado, Miran ocupará o posto deixado pela diretora do banco central Adriana Kugler, que anunciou sua renúncia ao cargo na semana passada. A renúncia dela será efetivada na sexta-feira, 8.

Trump reforçou que Stephen "está comigo desde o início do segundo mandato, e sua expertise no mundo da economia é incomparável. Fará um trabalho excepcional".

