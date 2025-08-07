Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OMC vê desaceleração no comércio global em 2025 com tarifas, após crescimento sólido em 2024

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O comércio global registrou forte expansão em 2024, mas enfrenta uma perspectiva mais incerta para 2025, segundo o relatório anual divulgado nesta quinta-feira pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

De acordo com o documento, o volume de comércio de mercadorias cresceu 2,9% em 2024 e superou o avanço do PIB global (2,8%) pela primeira vez desde 2017, exceto pelo período de recuperação pós-covid19. Já o comércio de serviços comerciais aumentou 6,8% em volume e 9% em valor.

A entidade, no entanto, reduziu suas previsões para 2025. "As tarifas em alta e a incerteza nas políticas comerciais levaram os economistas da OMC a revisar para baixo suas projeções", apontando agora para uma leve contração de 0,2% no comércio de bens e crescimento de apenas 4% nos serviços.

Apesar do bom desempenho em 2024, a Europa foi a única região com queda nas exportações e importações. "O comércio dentro da União Europeia (UE) caiu 3,2%", pressionando os números globais. Excluindo o bloco, o crescimento mundial de bens foi de 4,3%. A China manteve a liderança nas exportações, com US$ 3,58 trilhões, enquanto os EUA lideraram as importações, com US$ 3,36 trilhões, diz a OMC.

Um dos destaques foi a ampliação do superávit comercial da China em cerca de 20%, para US$ 990 bilhões, "impulsionado pela fraca demanda interna". O excedente com os EUA subiu 7%, mas aumentos maiores foram registrados com outros parceiros, como a UE (12%).

No comércio de serviços, o setor de viagens cresceu 13% e os serviços digitais, como computação e finanças, avançaram 8,3%, atingindo US$ 4,64 trilhões. A OMC destacou que os serviços digitais representaram 14,5% das exportações mundiais de bens e serviços.

Mesmo não sendo diretamente afetado por tarifas, o setor de serviços também sente os efeitos. "A desaceleração no comércio de bens reduz a demanda por serviços relacionados, como transporte e logística", alertou a organização. A previsão inicial de alta de 5,1% para os serviços foi reduzida para 4%, embora com alguma melhora após abril, diante de mudanças recentes nas políticas comerciais.

