EUA: Bessent diz que US$ 300 bi é 'bom começo' para uma estimativa anual de receita tarifária

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que US$ 300 bilhões é "um bom começo" para uma estimativa anual de receita tarifária e projetou que, para 2026, o valor pode ser ainda maior, em entrevista para a MSNBC, nesta quinta-feira, 7.

"Os acordos comerciais estão, em grande parte, feitos", ressaltou. Segundo o secretário, a regulamentação levou a indústria americana a se deslocar para o estrangeiro, mas parte da agenda do presidente americano, Donald Trump, é alterar esse cenário. "Estamos acompanhando grandes comprometimentos de empresas para a indústria nos EUA. Vamos ganhar bilhões e bilhões de dólares", acrescentou, ao mencionar um investimento de US$ 200 bilhões da Micron.