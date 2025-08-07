Eletrobras reverte lucro e tem prejuízo de R$ 1,325 bilhão no 2º trimestre

Já o resultado ajustado foi de lucro de R$ 1,47 bilhão, alta de 43,3% em relação ao verificado no segundo trimestre de 2024. De janeiro a março, o resultado líquido ajustado resultou em prejuízo de R$ 80 milhões.

A Eletrobras registrou prejuízo líquido de R$ 1,325 bilhão no segundo trimestre deste ano, revertendo lucro líquido de R$ 1,743 bilhão em relação ao reportado em igual período de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, ao aumento no prejuízo foi de 274,7%.

Ainda no segundo trimestre, a Eletrobras apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 1,26 bilhão, diminuição de 71,6% frente ao observado em etapa equivalente de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, houve redução de 70,8%.

O Ebitda ajustado, por sua vez, ficou em R$ 5,15 bilhões, alta anual de 19,2%. Ante o trimestre imediatamente anterior, houve avanço de 16,6%.

A Receita Operacional Líquida (ROL), por sua vez, ficou em R$ 10,2 bilhões no segundo trimestre, alta anual de 21,15%. Ante os três primeiros meses de 2025, houve redução foi de 2,1%.

A dívida líquida ajustada da Eletrobras encerrou junho em R$ 40,12 bilhões, montante 2,2% maior que o reportado de janeiro a março deste ano. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida ajustada e Ebitda ajustada, se manteve em 1,5 vez.