Dólar cai e fecha a R$ 5,42 com menor tensão comercial e aposta em corte de juros nos EUA

O dólar à vista perdeu força nas últimas horas de negócios e, após renovar mínima a R$ 5,4167 na reta final do pregão, encerrou a sessão desta quinta-feira, 7, em queda de 0,74%, a R$ 5,4227 - menor valor de fechamento desde 3 de julho (R$ 5,4050). O real teria se beneficiado do ambiente positivo para divisas emergentes, na esteira do reforço das apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após números acima das expectativas de pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA.

Eventual fluxo positivo para ações domésticas, em dia de avanço de mais de 1,40% do Ibovespa, e sinais de que o governo brasileiro não pretende promover uma escalada das tensões comerciais com os EUA teriam contribuído para valorização da moeda brasileira. O dólar se firmou em baixa à tarde logo após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descarta a possibilidade de promover quebra de patentes em retaliação ao tarifaço do presidente americano, Donald Trump. "É mais um sinal de distensão das tensões comerciais. A reação do câmbio é a mesma da fala de Lula ontem", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, em referência ao fato de o presidente ter dito, em entrevista à Reuters, que não pretende taxar produtos americanos. Já as mínimas perto do fechamento vieram com a perda de força do índice DXY (referência do desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes), que chegou a tocar o campo negativo após Trump anunciar a indicação de Stephen Miran para diretora no Conselho Federal do Fed, em substituição a Adriana Kugler, que renunciou ao cargo.

Operadores ressaltaram que a liquidez foi bastante reduzida, o que deixou a formação da taxa de câmbio mais sujeita a transações pontuais. Principal termômetro do apetite por liquidez, o contrato de dólar futuro para setembro apresentou giro fraco, abaixo de US$ 11 bilhões. No fim da manhã, o dólar ensaiou uma leve alta, com máxima a R$ 5,4762, em meio à informação da Bloomberg de que o diretor do Fed Christopher Waller seria o favorito para substituir Jerome Powell na presidência da instituição, em vez do diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett. O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, afirma que a apreciação recente do real se dá em linha com o ambiente externo, com certa "estabilidade global" após a definição do nível de tarifas americanas para a maioria dos países.