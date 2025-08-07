Alta em tarifas de importação pressiona inflação da construção no IGP-DI de julho, diz FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,69% em junho para uma elevação de 0,91% em julho.

Como reflexo da elevação de tarifas de importação, a alta no custo do material de construção acelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Ao mesmo tempo, o custo da mão de obra permaneceu em alta significativa, embora com menos fôlego que no mês anterior.

"O INCC subiu puxado pelo encarecimento de produtos de PVC, reflexo direto do aumento das tarifas de importação de resinas, destacando tubos, conexões e eletrodutos como os itens que mais pressionaram o índice da construção civil", justificou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,24% em junho para uma elevação de 0,85% em julho. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,12% em junho para elevação de 0,86% em julho, enquanto os Serviços saíram de alta de 1,26% para elevação de 0,78%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 1,32% em junho para uma alta de 1,00% em julho.