Ouro fecha em queda marginal com corte nos juros pelo fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em ligeira queda nesta quarta-feira, 6, enquanto investidores mantêm expectativas para o anúncio do novo integrante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O nome, que pode ser divulgado ainda nesta semana, substituirá a diretora Adriana Kugler, que renunciou ao cargo. Durante a sessão, o metal precioso foi impulsionado pela fraqueza do dólar.

O ouro com vencimento em outubro encerrou em queda de 0,07%, a US$ 3.405,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).