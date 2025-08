Lula sobre ligar para Trump: 'Um presidente não pode ficar se humilhando para outro'

Ele também comentou que o governo atua para lidar com os impactos do tarifaço sobre empresas nacionais. "Estamos trabalhando para saber como vamos lidar com empresas brasileiras que terão prejuízos. Temos que cuidar da manutenção de empregos e ajudar empresas a procurar novos mercados", disse.

Ele classificou a medida como mais do que uma "simples intromissão", afirmando que se tratava do próprio presidente dos EUA agindo como se pudesse ditar regras a um país soberano.

Além disso, Lula afirmou que o governo está empenhado em convencer empresários americanos a se posicionarem contra as medidas de Trump, destacando a importância do engajamento do setor privado dos EUA na contenção dos efeitos do tarifaço.

Ao ser questionado sobre um plano de contingência, disse que o Brasil fará o que estiver ao alcance da economia nacional, sempre mantendo a responsabilidade fiscal.