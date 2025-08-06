Lula quer debate com Brics sobre possível resposta conjunta a tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 6, em entrevista à Reuters, que planeja ligar para os líderes do Brics para debater a possibilidade de uma resposta conjunta do grupo ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula afirmou que primeiro vai ligar para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e para o presidente da China, Xi Jinping.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de Brasil, China e Índia, também integram o grupo Brics, que reúne economias emergentes, a África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Irã e Rússia. Segundo Lula, a ideia é construir uma posição unificada entre os países emergentes diante do que considera uma "ação abusiva" do governo Trump. "Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão", disse Lula. "É importante lembrar que o Brics tem dez países no G-20", referindo-se ao grupo que reúne 20 das maiores economias do mundo. Ele também anunciou que conversará com Modi nesta quinta-feira, 7, e que pretende organizar uma missão empresarial à Índia nos próximos meses para expandir mercados.

Nesse sentido, o presidente reforçou que suas relações internacionais não têm base ideológica, mas são construídas em torno de interesses estratégicos e econômicos. Segundo ele, o diálogo com diferentes chefes de Estado - independentemente de espectros políticos - tem como objetivo central gerar benefícios concretos para os países envolvidos. A sinalização vem num momento de forte tensão comercial com os EUA e de reaproximação com países asiáticos como a China, após o governo de Jair Bolsonaro (PL). Apesar das críticas à nova postura de Trump na economia e ao impacto das tarifas sobre o Brasil, Lula reafirmou que pretende convidar pessoalmente o presidente norte-americano para a COP-30, marcada para novembro de 2025 em Belém (PA).