Hassett sobre Fed: 'adoro meu trabalho, mas se presidente oferecer novo desafio, vou adorar'

"Eu adoro o meu trabalho, mas se o presidente oferecer um novo desafio, vou adorar. Ficarei feliz em conversar com ele sobre o desafio", afirmou, ao mencionar que o secretário do Tesouro americano, Soctt Bessent, é o responsável por liderar a busca pelo próximo presidente do BC dos EUA.

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, demonstrou que pode aceitar o cargo de chefe do Federal Reserve (Fed), caso o presidente dos EUA, Donald Trump, ofereça a posição. A declaração foi dada em entrevista para a Fox Business nesta quarta-feira, 6.

"A maior prioridade de Trump é a independência do Fed, mas os integrantes do comitê parecem estar votando de forma partidária, o que não deveria acontecer", disse.

Hassett pontuou que Trump está enviando cartas para empresas farmacêuticas com o objetivo de buscar a diminuição de preços de medicamentos e que os preços das importações diminuíram à medida que a administração republicana aumentou as tarifas. Segundo ele, no entanto, "não há informações sobre qualquer mudança no prazo de 7 de agosto para tarifas".

Ele também ressaltou a busca de Trump de fazer com que os dados sejam confiáveis e que não busca contratar "pessoas que lhe darão dados que o agradem". Hassett reafirmou que o presidente americano "está sério" sobre a paz entre Rússia e Ucrânia.