Bolsas da Ásia fecham em alta comedida, após falas de Trump sobre tarifas

São Paulo, 06/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta comedida nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliaram uma série de comentários sobre tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice japonês Nikkei subiu 0,60% em Tóquio, a 40.794,86 pontos, enquanto o Hang Seng teve alta marginal de 0,03% em Hong Kong, a 24.910,63 pontos, e o sul-coreano Kospi se manteve estável em Seul, em 3.198,14 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,45%, a 3.633,99 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou ganho de 0,74%, a 2.225,74 pontos.

Contrariando o viés positivo, o Taiex caiu 0,90% em Taiwan, a 23.447,36 pontos.

Trump disse ontem que os EUA estão perto de fechar um acordo comercial com a China e que se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, antes do fim do ano se um pacto for de fato selado.