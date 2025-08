AIG tem lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no 2º tri, em contraste com prejuízo anterior

A American International Group (AIG) registrou lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2025, em contraste com prejuízo líquido de US$ 4 bilhões no mesmo período de 2024. A maior empresa seguradora norte-americana reportou ainda ganho por ação diluída após imposto ficou em US$ 1,81, superando as projeções dos analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,60 por ação.

"Esse crescimento foi impulsionado por uma maior receita de subscrição de US$ 626 milhões, maior receita líquida de investimentos, de US$ 955 milhões, e uma gestão de capital disciplinada", disse Peter Zaffino, presidente e CEO da AIG, em comunicado. A receita de subscrição da seguradora de US$ 626 milhões no trimestre representou um crescimento de 46% no comparativo anual. Os prêmios líquidos de seguros gerais no trimestre foram de US$ 6,9 bilhões, uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 1% em base comparável. A empresa informou ainda que os encargos totais relacionados a catástrofes foram de US$ 170 milhões, representando 2,9 pontos de sinistralidade, "refletindo a abordagem disciplinada para gerenciar a volatilidade", segundo comunicado.