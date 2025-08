Tarifaço preocupa produtores e abala cocoicultura do Ceará

Os números que demonstram o impacto do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump na balança comercial do Ceará com os Estados Unidos têm rostos no interior do Estado. Em Paraipaba, a 92,71 km de Fortaleza e 6.186 km de Washington DC (EUA), O POVO encontrou produtores e catadores preocupados com a taxa de 50% aplicada à agroindústria que compra deles a maior fatia da produção mensal de 4,5 milhões de cocos.

A cidade é repleta de coqueirais do Centro até as áreas mais afastadas e construiu, desde o declínio da cana de açúcar há mais de 40 anos, um dos principais polos produtores de coco verde no Estado, com área de 2,5 mil hectares no distrito irrigado Curu-Paraipaba. Mas, longe das mesas de interlocução, o município tem esse indutor da economia ameaçado pelos planos do presidente dos EUA.