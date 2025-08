Presidente da Suíça viaja para Washington nesta terça-feira para negociar tarifas com os EUA

A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, e o vice-presidente, Guy Parmelin, viajam para Washington nesta terça-feira (5) para "facilitar" reuniões com as autoridades dos EUA em curto prazo e realizar conversas "com o objetivo de melhorar a situação tarifária para o país", de acordo com comunicado publicado hoje.

"O objetivo é apresentar uma oferta mais atraente aos Estados Unidos na tentativa de reduzir o nível de tarifas recíprocas para as exportações suíças, levando em consideração as preocupações dos EUA", ressalta o documento.

O texto menciona que a decisão da visita na capital americana aconteceu após uma reunião extraordinária na segunda-feira, 4, quando o Conselho Federal reafirmou que estava interessado em prosseguir com as conversas com os Estados Unidos sobre a situação tarifária.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.