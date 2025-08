PMI de serviços do Brasil cai a 46,3 em julho, menor nível desde abril de 2021, diz S&P

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil caiu em julho a 46,3 pontos, o menor nível desde abril de 2021. Em junho, o indicador estava em 49,3 pontos. Leituras abaixo de 50 pontos sugerem contração da atividade. O PMI composto, que agrega dados do setor de serviços e da indústria, também recuou - de 48,7 para 46,6 pontos.

"Os resultados do PMI de julho indicaram ventos contrários preocupantes para o setor privado do Brasil", disse Pollyanna de Lima, diretora associada econômica da S&P Global Market Intelligence. "As empresas enfrentaram um ambiente particularmente desafiador, lutando com custos elevados de empréstimos, pressões inflacionárias persistentes e uma notável escassez de oportunidades de novos negócios. Essas dificuldades operacionais, agravadas pela incerteza em torno da eleição presidencial de 2026 e por problemas de fluxo de caixa, reduziram significativamente os níveis de confiança nos negócios", acrescentou.