Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali de recuperação em Wall Street

São Paulo, 05/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, após um rali em Wall Street, que ontem se recuperou após sofrer fortes perdas no fim da semana passada.

No âmbito comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, revelou ontem planos de elevar

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta robusta, recuperando-se de fortes perdas no pregão da sexta-feira (01), quando números fracos de emprego dos EUA reavivaram preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo, mas também impulsionaram apostas de que os juros básicos americanos voltarão a ser reduzidos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,96%, a 3.617,60 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,77%, a 2.209,43 pontos, também na esteira de dados de atividade de serviços melhores do que o esperado.

"substancialmente" a tarifa cobrada sobre importações da Índia, por causa da grande quantidade de petróleo que o governo indiano compra da Rússia.

Na quinta-feira (07), os EUA começarão a cobrar tarifas "recíprocas" de dezenas de países. No caso do Japão e da Coreia do Sul, a alíquota será de 15%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela segundo dia consecutivo, com alta de 1,23% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.770,40 pontos.