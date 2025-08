Todos os 5 grandes setores pesquisados tiveram criação de empregos em junho no Caged

Todos os cinco grandes setores acompanhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego tiveram criação líquida de empregos em junho, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira.

O setor de serviços teve a criação mais expressiva, com 77.057 novos postos de trabalho formal. É o equivalente a 46% do saldo do Caged no mês, positivo em 166.621 vagas. O resultado geral ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 175 mil.