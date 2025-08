Lula defende fala igual com todos os países, nem fino com EUA, nem grosso com a Bolívia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o governo tem que fazer aquilo que pode, e que há limites no discurso que ele pode adotar para brigar com o governo dos Estados Unidos em relação à tarifa de 50% aplicada aos produtos nacionais. "Não posso falar tudo que acho que devo, tenho que falar aquilo que é possível, o que é necessário", afirmou Lula durante o 17º Encontro Nacional do PT, realizado neste domingo, 3.

Lula disse, porém, que não pode falar fino com os Estados Unidos e grosso com a Bolívia. "A gente fala em igualdade de condições com os dois. Essa é que é a lógica da política."