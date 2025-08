EUA mantêm tarifas elevadas sobre Brasil, Canadá e outros, afirma Greer

As tarifas impostas recentemente pelos Estados Unidos a uma série de países devem permanecer em vigor, afirmou o representante comercial do país Jamieson Greer neste domingo, 3. Em entrevista ao programa Face the Nation, da emissora CBS, ele indicou que não há expectativa de que as taxas sejam revistas, mesmo com as negociações comerciais em andamento.

Na última sexta-feira, 1º, o presidente Donald Trump assinou um decreto que estabelece tarifas significativas para diversos países. Os novos valores incluem 35% sobre produtos vindos do Canadá, 50% para mercadorias brasileiras com algumas exceções, 25% para itens da Índia, 20% para produtos de Taiwan e 39% sobre importações da Suíça.