Redução de 1,6% na previsão de carga para 2025 supera maior parte das expectativas de mercado

O corte de 1,6% na previsão da carga de energia para 2025 - o correspondente a 1.329 megawatts médios (MWmed) - superou as expectativas de boa parte do mercado, conforme pesquisa realizada pelo Termômetro Broadcast Energia.

Agentes do setor elétrico já esperavam uma redução da projeção de crescimento da carga de energia para este ano, visto que o comportamento do consumo de eletricidade vinha ficando aquém das estimativas nos últimos meses. No entanto, apenas 34% dos entrevistados sugeriam que a redução seria superior a 1.200 MWmed. A maior parte das respostas (42%) apontava para uma redução entre 600 MWmed e 1.200 MWmed, enquanto outros 17% previam um corte menor.