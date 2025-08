Tarifaço de Trump atinge 35% das exportações do Brasil

Estão excluídos do decreto 45% das vendas brasileiras para o mercado americano (US$ 18 bilhões em 2024), em linha com o calculado por consultorias, como mostrou o Estadão . A lista de exceções é composta por 694 itens, como aviões, celulose, suco de laranja, petróleo e minério de ferro.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) publicou nesta quinta-feira, 31, as primeiras análises oficiais da pasta sobre o decreto presidencial assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, 30, direcionado às exportações brasileiras. Segundo levantamento preliminar da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic), a sobretaxa de 50% incidirá sobre 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, o que correspondeu a US$ 14,5 bilhões em 2024.

Os produtos em trânsito não serão afetados pelas tarifas adicionais. A decisão de 30 de julho exclui da majoração tarifária mercadorias que tenham sido embarcadas, no Brasil, até sete dias após a data do decreto de Trump.

"Em linhas gerais, a maior parte das exportações brasileiras (64,1%) segue concorrendo com produtos de outras origens no mercado americano em condições semelhantes", diz a nota do Mdic. A pasta informa que os dados são aproximados, seja em razão do uso do produto, seja porque a lista detalhada de certos itens ainda não foi divulgada.

Além disso, 19,5% das exportações brasileiras para os EUA estão sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países, correspondendo em 2024 a US$ 7,9 bilhões. Essas tarifas foram adotadas com base na Seção 232 (segurança nacional) e, sobre esses produtos, não se aplica a medida anunciada nesta quarta, 30.

Ontem, o vice-presidente da República e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, afirmou que as negociações com os Estados Unidos continuam, apesar das exceções. Durante participação no programa Mais Você, da TV Globo, ele disse que a lista de produtos isentos já teria sido resultado de conversas com membros do governo americano.

O vice-presidente acrescentou que as tratativas seguem, independentemente do prazo de vigência da taxa aplicada ao Brasil. "Negociações começam hoje (ontem)", afirmou, dizendo que o foco é reduzir as tarifas e aumentar a lista de exceções. "Vamos trabalhar para preservar empregos, produções e para avançar em abertura de mercados."

Alckmin também disse que eventual conversa direta entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump depende de "preparo". E ressaltou que a decisão de taxar em 50% parte dos produtos brasileiros nos EUA está sendo questionada no Judiciário americano por empresas naquele país.