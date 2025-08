Fiesp: com lista de exceções dos EUA, PIB brasileiro perderá 0,20 pp este ano e 0,38 pp em 2026

O Departamento de Economia (Depecon) da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) refez os cálculos do impacto da elevação da tarifa sobre importações brasileiras pelos Estados Unidos após a divulgação da lista de exceções do governo Trump e chegou a uma previsão de perda do Produto Interno Bruto (PIB) nacional de 0,20 ponto porcentual este ano e de 0,38 ponto porcentual em 2026.

"A imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos, com início previsto para 6 de agosto, representa um risco baixista para a economia brasileira. Contudo, o potencial impacto econômico negativo do tarifaço foi mitigado após a divulgação da lista de exceções à tarifa adicional de 40% pelo governo americano nesta semana. Cerca de 700 itens estão incluídos nesta lista", avaliam os economistas da Fiesp.